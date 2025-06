Acidente entre carro e caminhão deixa quatro feridos em Adamantina

Um grave acidente entre um veículo de passeio e um caminhão carregado com bags de produtos agrícolas, pertencente a uma usina, deixou quatro vítimas, uma delas em estado gravíssimo, conforme informações obtidas pela reportagem do Adamantina NET junto ao Corpo de Bombeiros.

A colisão ocorreu pouco antes do início da tarde de hoje, próximo ao km 4 da vicinal Plácido Rocha.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Eixo prestaram atendimento na ocorrência que segue em andamento com os trabalhos da Polícia Militar.

As vítimas, moradoras em Londrina, que estavam no carro de passeio, com destino a Valparaíso, foram socorridas e levadas para o Pronto-socorro de Adamantina.

O motorista do caminhão, apesar do susto, não teve ferimentos.