Prefeitura de Adamantina inicia tratativas para a realização do desfile cívico-militar

Foi realizada na manhã de ontem (17), uma reunião com o objetivo de iniciar as tratativas para o desfile cívico militar de 7 de setembro. A concentração terá início às 8h30. O desfile terá início às 9h com os participantes percorrendo a avenida Rio Branco

Participaram da reunião: as secretárias de Cultura e Turismo, Ana Queila Zanardo e de Educação, Beth Meirelles, o sargento Souto do Tiro de Guerra 02-080 o cabo Ebeling do Corpo de Bombeiros, Osvaldo Rodolfo Junior, representando a Polícia Civil, Ana Flávia Duarte da Secretaria de Obras, João Alfredo Gasparotto, da Secretaria de Planejamento e Natacha Dominato da Secretaria de Gabinete.