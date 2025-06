No frio, cuide da sua saúde: faça exames de imunidade no LABORATÓRIO MASTELLINI

Com a chegada das temperaturas mais baixas, é essencial reforçar os cuidados com a saúde — principalmente com a imunidade, que pode ficar comprometida durante o inverno. Pensando nisso, o Laboratório Mastellini, unidade de Adamantina, oferece um atendimento completo com exames específicos para avaliar o sistema imunológico e detectar possíveis deficiências nutricionais ou infecções comuns nessa época do ano.

Exames disponíveis nesta temporada: hemograma completo (avalia glóbulos brancos e vermelhos, identificando infecções, inflamações e anemias); PCR/Proteína C Reativa (detecta inflamações agudas); vitamina D (importante para o bom funcionamento do sistema imunológico, especialmente em períodos de menor exposição solar); ferro e ferritina (analisam os estoques de ferro no corpo, fundamentais para prevenir e tratar anemias); perfil lipídico (monitora colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos — ideal para manter o coração saudável mesmo no frio).

Laboratório Mastellini – Unidade Adamantina fica na rua Osvaldo Cruz, 109 – centro. Telefone: (18) 3502-2113.

Com estrutura moderna, atendimento humanizado e precisão nos resultados, o Laboratório Mastellini está sempre perto de você, garantindo mais saúde em todas as estações.

Por Folha Regional Adamantina

.