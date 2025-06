Homem furta van, capota em estrada e é preso em flagrante

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi registrado na noite desta sexta-feira (13). Inicialmente, policiais foram informados do furto da van utilizada pelo setor de manutenção do governo municipal. Pouco tempo depois, no mesmo dia, receberam a informação que um veículo com as mesmas características teria capotado na Estrada Municipal Antônio Vieira Leite, no município de Pardinho (SP).