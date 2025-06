Estudantes e professores da EE Helen Keller prestam homenagem ao diretor Paulo Alves de Araújo

Após 37 anos de magistério, Paulo Alves de Araújo alcançou sua aposentaria e recebeu o reconhecimento dos estudantes da unidade que dirigiu nos últimos 7 anos

Natural de Valparaíso e radicado em Adamantina há mais de 30 anos, Paulo Alves de Araújo alcançou a aposentadoria após 37 anos no magistério. Paulo ainda aguarda a publicação, no Diário Oficial, de sua aposentadoria, entretanto, desde a última semana, passou a receber homenagens dos estudantes e professores da Escola Estadual Helen Keller, unidade que atuou como diretor nos últimos 7 anos.



Foram diversas as ações em reconhecimento ao legado deixado pelo professor Paulo Araújo como diretor de escola pela Secretaria de Estado da Educação. Paulo foi aplaudido de pé pelos docentes na reunião formativa em que anunciou sua aposentadoria, bem como recebeu, na última semana, abraços e aplausos dos estudantes, nas salas e corredores da unidade.



Os momentos de grande emoção, marcam o encerramento de um ciclo de muitas conquistas para a EE Helen Keller. Ao longo de sua gestão, a unidade escolar recebeu uma série de melhorias estruturais, atitudinais e de desempenho.



Em 2020, a EE Helen Keller foi a primeira unidade de Adamantina e uma das primeiras da Diretoria Regional a integrar o Programa de Ensino Integral (PEI), passando a oferecer o modelo de educação com a jornada de estudos de 9 horas, incluindo a implementação de novas disciplinas, além das disciplinas obrigatórias. O modelo educacional, que passou a ser adotado pelas demais unidades estaduais instaladas na cidade, oportuniza aos estudantes três refeições diárias.



Além de integrar o PEI, a EE Helen Keller é a única do município a manter o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos no período noturno.



Mesmo não sendo contemplada com recursos para uma reforma completa, a estrutura física da unidade, uma das mais antigas da cidade, recebeu diversas melhorias, com implementação de câmeras de monitoramento e instalação de equipamentos de acessibilidade, como sinalização de solo, rampas, corrimões e banheiro adaptado. Nos últimos anos, a unidade também recebeu a instalação de sistema de internet, nova estrutura de eletricidade, bem como outros reparos.

No início deste ano, a EE Helen Keller passou a contar com a instalação de 41 equipamentos de climatização, contemplando ambientes administrativos e pedagógicos.

Mais recentemente, em abril deste ano, a quadra poliesportiva da escola passou por uma ampla revitalização. Com investimento de R$ 419 mil, o espaço foi contemplado com revestimento vinílico, além de novo sistema de iluminação e equipamentos para a prática de diversas modalidades esportivas.



Ainda em sua gestão, Paulo viabilizou a liberação de emenda no valor de R$ 100 mil, por meio da Deputada Estadual Letícia Aguiar (Progressistas) para a reforma dos banheiros da escola, recurso já liberado e que aguarda a finalização das etapas aprovação do projeto, levantamento de custos/orçamento e execução.

Outra valiosa conquista de sua gestão foi a mudança atitudinal em relação a adoção de uma política de comunicação não-violenta e cultura de paz, promovendo um ambiente acolhedor que, ao longo dos anos, transformou a unidade em um local com menor número de conflitos.

Esta iniciativa transformou a EE Helen Keller em uma unidade ainda mais acolhedora, não selecionando estudantes por níveis de proficiência, mas acolhendo a todos, independentemente de seu histórico.

O maior envolvimento da comunidade escolar ainda fortaleceu o trabalho de acolhimento e acompanhamento dos estudantes, visando adequá-los às regras de convivência e inseri-los no contexto educacional como agentes ativos e autônomos, desenvolvendo o sentimento de pertencimento e, consequentemente, resultando em uma mudança comportamental visível.



Indicadores



Segundo informações coletadas no portal QEdu, que reúne dados de diversas plataformas e os principais indicadores da Educação Básica brasileira, a EE Helen Keller também apresentou melhora nos índices educacionais.



O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da unidade, apresentou melhora de proficiência nos 9º anos do Ensino Fundamental, passando de 220,27 em 2011 para 249,27 em 2023 no componente de Língua Portuguesa e de 234,07 em 2011 para 262,69 na última avaliação. No Ensino Médio, as 3ª séries também apresentaram evolução, saltando de 266,06 em 2019 para 277,34 de proficiência em 2023 em Língua Portuguesa. Já no componente de Matemática, as 3ª séries do EM apresentaram oscilação negativa, de 269,79 em 2019 para 262,99 em 2023.

Outro dado que compõem o Ideb é o Indicador de Fluxo. Neste quesito, a comparação dos dados de 2023 com os de 2017 revela uma oscilação positiva. Nos anos finais do Ensino Fundamental, a unidade passou do índice 0,94 para o índice 0,96, o que comprova a redução da proporção de estudantes não aprovados, passando de 6 para 4 a cada 100 alunos matriculados. No comparativo dos dados do Ensino Médio, a unidade também obteve evolução, passando de 0,79 (21 não aprovados a cada 100) para 0,87 (13 a cada 100 alunos).



A unidade também apresentou melhora da Evolução da distorção idade-série, indicador que afere a proporção de alunos com atraso escolar de 2 anos ou mais, para todo o Ensino Básico, segundo os dados disponibilizados pelo portal QEdu.

O QEdu ainda apresenta recortes de nível socioeconômico, cor/raça e territórios diferenciados para garantir o olhar para as desigualdades presentes no Brasil, apoiando a busca pela equidade. Neste contexto, os dados revelam que a unidade de ensino está inserida e atende a uma comunidade de alta vulnerabilidade, com alunos em sua maioria oriundos de famílias em situações de risco e/ou vulnerabilidade.



Criado em 2007, o Ideb é o indicador resultante de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). (fonte: https://qedu.org.br/escola/35030806-helen-keller/ideb).



Biografia



Mestre em Ciências da Educação, especialista em Cidadania e Cultura, Gestão Escolar, graduado em História e Pedagogia, professor Paulo foi fundador do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina e um dos idealizadores da Semana do Verde de Adamantina – atual ExpoVerde -, ao lado de José Carlos Cavichioli e José Roberto Ferreira, compondo a Comissão Organizadora nas sete primeiras edições.

Em sua trajetória de 37 anos no magistério, Paulo Alves de Araújo atuou como docente no ensino superior pela Faculdade de Tecnologia Paulista/Unipiaget no departamento de Pós-Graduação. Coordenou ainda unidade do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SP), na cidade de Valparaíso, e foi Instrutor Técnico no Instituto Educacional Jean Piaget. Atuou ainda no Instituto Educacional Carapicuíba (IEC), Prefeitura Municipal de Valparaíso e Governo do Estado de São Paulo.



Em 1993, como Servidor Público Municipal, coordenou o trabalho de fiscalização, Educação Ambiental, Planejamento Urbano do então Departamento de Agricultura da Prefeitura de Adamantina. (Por: Redação / Fotos: Arquivo Pessoal)