Confira quais serão as atividades realizadas na próxima semana em comemoração aos 76 anos de Adamantina

Em Adamantina, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e seus equipamentos CRAS e CREAS, Projeto Asa, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), Secretaria de Saúde e Centro-DIA da Pessoa Idosa, desenvolverão ao longo do período atividades.

A programação alusiva aos 76 anos continua na próxima semana. A agenda traz a realização de atividades alusivas ao Junho Violeta, denominação dada ao período pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de alertar e conscientizar as pessoas a combaterem os atos de violência contra os idosos.

Durante toda a semana, será realizada com a população idosa que é atendida nas estratégias de saúde da família rodas de conversa e a temática abordada será “Cuidando com Respeito: Promoção do Envelhecimento Digno e Sem Violência”.

A mesma temática também será desenvolvida com os atendidos e voluntários da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Ave Cristo, Associação dos Vicentinos de Adamantina e da Casa da Sopa, instituições que executam o benefício eventual no município. Haverá ainda exibição do filme Frankenstein na quarta-feira (11), a partir das 14 no anfiteatro Fernando Paloni.