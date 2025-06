Comércio de Adamantina atende em horário especial para o Dia dos Namorados

Com expectativa de incremento nas vendas, o comércio de Adamantina terá funcionamento em horários especiais neste mês de junho devido ao Dia dos Namorados, ao aniversário da cidade e ao feriado de Corpus Christi. As informações foram divulgadas pelo Sincomercio Nova Alta Paulista.

Na véspera do Dia dos Namorados, 11 de junho, as lojas atenderão até às 20h. Já no dia 12, o comércio funcionará das 8h às 18h. No dia 13, feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade, as lojas estarão fechadas. Supermercados poderão abrir com jornada limitada a seis horas por funcionário.

Na semana seguinte, em 19 de junho, feriado de Corpus Christi, o comércio voltará a fechar. Supermercados novamente poderão operar, desde que respeitem a carga horária estipulada para os colaboradores.

Por Sincomércio/Impacto Notícias

