Capaz oferecerá curso nas férias escolares para jovens que buscam emprego e inscrições já estão abertas

A Instituição Capaz de Adamantina realizará no mês de julho, durante as férias escolares, o curso de pré-aprendizagem para o mercado de trabalho chamado “Aprendiz do Futuro”. O objetivo é dar maior oportunidade aos jovens entre 15 e 17 anos que têm o sonho de conseguirem o primeiro emprego.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Podem ser feitas de duas formas: pela internet, acesse o site eusoucapaz.net.br – clique em “Aprendiz do Futuro”, depois em “Situação”, na sequência em “Clique Aqui”, preencha o formulário até o final e confirme –; ou vá presencialmente na sede da Capaz, localizada na Avenida Santo Antônio, nº 776 – centro, no horário das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Os documentos necessários são RG e CPF.

O curso é 100% gratuito e terá início no dia 2 de julho (quarta-feira). No total, serão dez encontros, com aulas nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30.

A oportunidade é destinada aos jovens de Adamantina, Lucélia e Flórida Paulista. Porém, as vagas são limitadas!

No cronograma didático serão abordados temas que buscarão qualificar o jovem para iniciarem no mercado de trabalho, dando noções básicas de Ética Profissional, Comportamento Social e Imagem Pessoal, Comunicação e Oratória, Atendimento ao Cliente e Legislação Trabalhista.

Há 62 anos a Capaz atua como principal instituição que insere adolescentes e jovens no mercado de trabalho, tendo hoje aproximadamente 350 aprendizes empregados nos municípios de Adamantina, Lucélia e Flórida.

Outras informações pelo telefone (18) 3522 3899.

Assessoria

.