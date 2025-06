Câmara pede informações sobre priorização de exames na rede municipal de Saúde

Por meio do Requerimento nº 118/2025, apresentado pela vereadora Gabi Calil na sessão ordinária realizada na última segunda-feira (19), na Câmara de Adamantina, a vereadora Gabi Calil pediu informações detalhadas à Secretaria de Saúde a respeito da fila de espera e critérios de priorização para a realização de exames de ressonância magnética no município.

“Inúmeros munícipes têm me procurado relatando dificuldades no agendamento do exame e demora da fila de espera, mesmo em casos de urgência médica, com impacto direto em procedimentos cirúrgicos, diagnósticos de doenças graves e início de tratamentos”, relata.

Diante da situação, a legisladora solicitou as seguintes informações: Quantas pessoas atualmente compõem a fila de espera para a realização de exames de ressonância magnética no município? Existe alguma média de tempo de espera atual? Quais são os critérios utilizados para a definição de prioridade/urgência no agendamento dos exames? Como é feita a classificação de risco para os casos que demandam urgência? Quantas vagas semanais estão sendo destinadas a casos de urgência? Existe previsão de zerar a fila antiga? Se sim, qual o cronograma estimado?

“O requerimento visa garantir transparência na gestão da fila de exames de alta complexidade, especialmente diante de relatos constantes de demora, mesmo em casos que envolvem risco clínico ou necessidade cirúrgica urgente”, acrescentou a legisladora.

Com a aprovação no plenário, o documento foi enviado para a resposta da Secretaria Municipal de Saúde.

Por Folha Regional Adamantina

