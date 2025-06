Banda Marcial de Adamantina: alunos, pais e apoiadores fazem protesto durante evento público

Com cartazes, um grupo com cerca de 15 pessoas formado por alunos da Banda Marcial de Adamantina (Bamad), pais de alunos e apoiadores da inciativa cultural presente há mais de 30 anos na cidade, protestaram pacificamente no começo da noite deste domingo (22), na Estação Recreio, contra as medidas adotadas pela administração municipal, que exonerou o maestro Valter Negrini, em 1º de março.

A medida gerou repercussão na cidade e manifestações nas redes sociais. Os questionamentos especulam sobre os motivos da decisão e também relatam apreensão sobre o futuro da corporação musical, com mais de três décadas de história na cidade, e sua desmobilização. Valter também regia a Orquestra de Viola Caipira, criada mais recentemente.



O protesto deste domingo ocorreu em meio a um evento cultural recebido na cidade, com um programa similar de música instrumental realizado em Quatá. O grupo visitante tinha apresentação no local, às 18h, por meio da lei de incentivo à cultura, com apoio de uma empresa que tem unidade em Lucélia. A apresentação não foi prejudicada. O evento teve a abertura com músicos locais e feira com artesãos e empreendedores.

Sobre a descontinuidade do mais longevo entre as políticas públicas de cultura na cidade, a Prefeitura de Adamantina chegou a abrir licitação no final de março para contratação de regente para a Bamad e para a Orquestra de Viola, conforme Edital Nº 31/2025, porém sem sucesso. No site da Prefeitura de Adamantina o status do processo de licitação informa certame como “fracassado”. A administração municipal deverá republicar novo edital.



A ausência da Banda Marcial de Adamantina tem sido percebida em eventos públicos do município, como na recente programação de aniversário da cidade, onde sempre se fez presente.

O que diz a Prefeitura

Em março, na ocasião do desligamento do maestro Valter Negrini, o Siga Mais procurou a administração municipal. Veja a íntegra da manifestação do poder público na época:

“A Banda Marcial de Adamantina é um símbolo de cultura, tradição e pertencimento para nossa cidade. Seu futuro está garantido, com investimentos e o compromisso da atual administração municipal para sua continuidade e fortalecimento.

Criada por lei e integrada às políticas públicas de cultura e turismo, a Banda continuará recebendo todo o suporte necessário para manter suas atividades em pleno funcionamento. O momento atual é de reorganização interna, uma medida essencial para aprimorar sua estrutura e garantir ainda mais qualidade aos seus integrantes.



A Administração Municipal reitera sua dedicação à cultura e assegura que qualquer mudança na condução da Banda visa preservar sua excelência e continuidade. O compromisso com a arte e a tradição musical segue firme, promovendo o desenvolvimento e o bem-estar de todos os integrantes.

Destacamos ainda que as atividades de ensaios musicais com os monitores e coreógrafos têm seus profissionais devidamente contratados, com atividades regulares e ativas para a manutenção das programações de aprendizagem.

O atual momento é de transição e atuaremos para que as questões pontuais sejam sanadas o mais breve possível. Reconhecemos toda a importância histórica, cultural e social da Banda Marcial na vida dos participantes e seus familiares. Assim, a administração municipal reafirma compromisso público pela continuidade, fortalecimento diante das readequações as quais estão sendo realizadas”.



Futuro

Mesmo sendo o programa mais longevo entre as políticas públicas de cultura da cidade, a atividade da Banda Marcial não conta com servidores do quadro efetivo (concursados), entre seus profissionais.

Anteriormente a atividade de maestro chegou a ocorrer por meio de contratos de prestação de serviços por prazo determinado. E mais recentemente, o regente ocupava um cargo em comissão (de confiança). Essa era a sua última situação, quando foi exonerado em março. Ambos os cenários não repercutiam em segurança para sua permanência no programa e a continuidade das ações. A cada início de nova gestão municipal o período sempre foi de apreensão.

Outras atuações profissionais na Bamad, como professores de música e para o corpo coreográfico, também são objeto de contratações por tempo determinado. (Reportagem e Fotos: Siga Mais)