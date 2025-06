Alunos de Nutrição promovem oficina com motoristas de transporte universitário

Os alunos do 5º termo do curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizaram no último dia 27 de maio uma atividade prática na disciplina extensionista de Educação Nutricional I, em parceria com o Projeto de Extensão “Motorista: Atenção no Trânsito e na Alimentação”, coordenado pela Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone.

Durante a oficina, os motoristas de ônibus e vans que aguardavam os estudantes no período de aula participaram de um momento de aprendizado sobre a importância do consumo adequado de proteínas nas refeições, além de colocarem a mão na massa preparando queijo cottage, ricota e requeijão de forma prática e acessível.

“O curso de Nutrição da FAI tem um compromisso claro com a comunidade. Projetos como esse demonstram que a educação vai além das salas de aula, levando conhecimento, cuidado e acolhimento para aqueles que fazem parte da nossa realidade. É nosso dever, como Instituição, contribuir para uma sociedade mais saudável e consciente”, destacou a coordenadora do projeto.

Segundo ela, essa ação reforça o compromisso do curso de Nutrição da FAI com a formação integral dos estudantes, proporcionando vivências reais que impactam positivamente a comunidade. “Projetos como esse estreitam os laços entre a universidade e a sociedade, mostrando que o cuidado com a saúde vai muito além da sala de aula”, prosseguiu Raquel Clapis.

“Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão [PROEXT] da FAI pelo apoio fundamental para a realização dessa atividade, e parabenizamos os alunos, professores e todos os envolvidos pelo sucesso do evento. Seguimos firmes no propósito de formar profissionais conscientes e comprometidos com a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade”, completou a docente.

Por Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone / Revisado por Daniel Torres de Albuquerque

