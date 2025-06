Adamantina terá 2ª edição do Moto Rock no Parque dos Pioneiros neste domingo

Adamantina terá a 2ª edição do Moto Rock. A programação acontece neste domingo (29) e integra os 76 anos do município e tem início às 8h no Parque dos Pioneiros. Motociclistas de Adamantina e região já confirmaram sua presença, assim como outros de diversas regiões do estado, incluindo a grande São Paulo, os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, o evento já conta com a confirmação de mais de 60 brasões.

Subirão ao palco as bandas Aero Vinil e Black Seven e, ainda, marcarão presença as mulheres que integram o Programa Feira da Mulher Empreendedora que estarão na área dos quiosques expondo seus produtos.

Além disso, haverá praça de alimentação, lojas que comercializam produtos específicos para motociclistas e parceiros do comércio local que contribuíram com doações.

O Moto Rock ainda fará a arrecadação de alimentos e todos serão revertidos para o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina. As doações poderão ser feitas tanto pelos participantes como também pelos munícipes que vão até o Parque dos Pioneiros acompanhar as atrações.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, o objetivo de fazer mais uma edição do Moto Rock é fomentar não só o comércio como também o turismo no município.

“A nossa expectativa é que pelo menos mil motociclistas marquem presença nesta 2ª edição. Convidamos a população para participarem desta programação que encerra as comemorações pelos 76 anos de Adamantina”, afirma Ana Queila Zanardo.