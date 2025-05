Polícia Civil identifica suspeitos de furto ocorrido em Adamantina

Nesta terça (20), a Polícia Civil de Adamantina por intermédio das Delegacias Especializadas DIG/DISE realizou ação policial relacionada à investigação de furto à residência ocorrido em Adamantina no início do mês de maio do corrente ano, onde criminosos empregaram conduta delituosa subtraindo bens de valor do interior da moradia da vítima mediante emprego de chave falsa.

Durante a investigação foi identificado um suspeito (58 anos) que teria adentrado na residência, além de outro comparsa que estaria prestando auxílio, sendo posteriormente identificados como sendo moradores do município de Presidente Prudente.



Desta forma, foi solicitado ao Poder Judiciário expedição de mandado de busca e apreensão visando localizar os pertences furtados e outros meios de prova processual, sendo cumprido nesta manhã no citado Município com apoio de equipes locais da Polícia Civil, logrando êxito em encontrar parte dos bens subtraídos (perfumes), além de vestimentas utilizadas por um dos suspeitos que adentrou na residência e veículo utilizado pela dupla no dia do crime.

Os investigados foram conduzidos para uma unidade da Polícia Civil de Presidente Prudente para serem ouvidos em declarações sobre os fatos, sendo liberados em seguida. Já os objetos foram devidamente apreendidos para composição do Inquérito Policial que apura o crime. (Por: Polícia Civil)