FAI Adamantina Futsal Sub-20 é surpreendida com derrota de virada dentro de casa

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 foi surpreendida com a derrota em pleno seus domínios no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina. O time adamantinense que saiu na frente no placar, tomou a virada do adversário Jhau Futsal, nos minutos finais da partida sendo derrotado pelo placar de 4 a 2.

A partida foi realizada no sábado (17), pelo returno da Liga Paulista de Futsal.

Mesmo com a derrota a equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20, permanece entre os 4 primeiros, mas deixou a vice-liderança do grupo – B.

PRÓXIMO COMPROMISSO EM BAURU.

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20, volta a quadra jogando no sábado (24) em Bauru contra FIB Bauru Futsal

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

.