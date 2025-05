Morre aos 53 anos a regente da União Feminina das Assembleias de Deus no campo de Adamantina

Nota de Falecimento e Homenagem Póstuma

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Gedalia Alves da Silva Lima, aos 53 anos, ocorrido neste dia 26 de maio de 2025.

Nascida em 16 de setembro de 1971, Gedalia foi uma mulher cristã exemplar, cuja vida foi marcada pelo serviço, amor e dedicação à família, à igreja e à música. Mãe amorosa de Jesana e Gedielson, e avó carinhosa da pequena Rebeca, deixa saudades eternas em todos que a conheceram.



Por 18 anos, serviu com zelo como coordenadora e regente da UFADCA (União Feminina das Assembleias de Deus no campo de Adamantina), sendo referência de liderança e fé para inúmeras mulheres. Também foi maestrina da orquestra e do coral da Assembleia de Deus – Ministério do Belém, onde deixou marcas profundas com seu talento e compromisso com a adoração.



Professora de música dedicada, ensinou com paixão em diversas cidades da região, incluindo Adamantina, Lucélia, Inúbia Paulista, Salmourão e Parapuã, formando gerações de músicos e deixando um legado que transcende partituras e melodias.

Sua voz, seu ensinamento e sua fé ecoarão para sempre na memória de todos que foram tocados por sua vida.



“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.” (2 Timóteo 4:7)

Familiares e amigos enlutados agradecem as manifestações de carinho