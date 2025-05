Copa “Pratas da Casa” de Futebol Médio de Adamantina realizou a segunda rodada

O bom meia atacante Adenilson “Dê” foi o dono da noite e destaque da segunda rodada 1ª Copa “Pratas da Casa” de Futebol Médio de Adamantina. Com três gols marcados de muito oportunismo e outro de Koquinho, o meia-atacante Dê garantiu a vitória do Adamantina City F.C./ Lê Body Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência por 4 a 0, contra o Vila Jamil E.C./ ZF Consultoria e Segurança/ Bar do Beto/ Zé Valente.

A competição adamantinense teve mais dois jogos na noite de terça-feira (13) no campo do Parque Cecap.

A S.E. Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor goleou por 5 a 0 a equipe do The Kings F.C., com os gols marcados através de Matheus, Vinícius Careca, Eduardo Bolinho, Luquinha Moreira e Rodrigo Digo.

Encerrando a rodada o E.C. Resenha/ Supermercado Godoy Rede Smart/Med Imagem/ WL Barbearia/ Agri Dog Rações, do treinador Guga, estreou com o pé direito na competição ao vencer por 1 a 0, com o gol marcado por Neguinho, a equipe da Portuguesa F.C.

ARBITRAGEM

Rauiri Miranda, José William Rampaci e David Sorriso.

MESÁRIO

Márcio Nery

CLASSIFICAÇÃO

Grupo – A

-S.E.Hookah Valem – 4

-Adamantina City – 4

-Vila Jamil E.C. – 1

-The Kings F.C. – 1

Grupo – B

-E.C.Resenha – 3

-Arsenal F.C. – 1

-Vila Freitas F.C. – 1

-Portuguesa F.C. – 0

OITOS EQUIPES

A Copa “Pratas da Casa” de Futebol Médio de Adamantina, conta com a participação de oitos equipes com jogadores somente de Adamantina divididos em dois grupos 4.

JOGOS

Os jogos são realizados às terças e quinta-feira.

ORGANIZAÇÃO

Rauri Miranda e David Sorriso

RODADA DESTA QUINTA-FEIRA

A praça de esporte da Vila Freitas receberá na noite desta quinta-feira (15), a terceira rodada da 1ª Copa “Pratas da Casa” de Futebol Médio de Adamantina, iniciando as 19h00, com os seguintes jogos:

-Arsenal F.C/ Supermercado Godoy Rede Smart/Bar do Lú x Portuguesa F.C.

-Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca da Arlete Salgados X E.C. Resenha/ Supermercado Godoy Rede Smart/Med Imagem/ WL Barbearia/ Agri Dog Rações

-S.E.Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor X Vila Jamil E.C./ ZF Consultoria e Segurança/ Bar do Beto/ Zé Valente.

Por Jair Kbça

.