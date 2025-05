Carro capota e deixa mãe e filhos feridos em estrada da região

Um acidente de trânsito deixou três pessoas da mesma família feridas, no início da noite desta terça-feira (27/5), na estrada vicinal Luiz Carlos Brandolezzi, que liga os municípios de Potirendaba e Bady Bassitt, no interior de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a motorista de um Chevrolet/Celta, com placas de Ibirá, trafegava em direção a Bady Bassitt quando perdeu o controle da direção, por motivos ainda não esclarecidos. O carro saiu da pista, atingiu árvores de eucalipto na margem da via, capotou e foi parar em uma vala coberta por mato alto.

Moradores e motoristas que passavam pelo trecho perceberam os sinais do acidente e se aproximaram para prestar ajuda. As vítimas estavam parcialmente encobertas pela vegetação, o que dificultou a visualização do local exato do capotamento.

A mulher, que estava acompanhada de seus dois filhos pequenos, estava com suspeita de fratura em uma das pernas. Por sorte, as crianças tiveram escoriações leves. Equipes de Resgate foram acionadas e encaminharam as três vítimas ao Hospital de Base de Rio Preto, onde passaram por avaliação médica.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada. O automóvel, bastante danificado e encoberto por vegetação, foi retirado do local na manhã desta quarta-feira (28). A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.