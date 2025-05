Bombeiros são homenageados pela Câmara de Adamantina após salvarem bebê engasgado

Na sessão da última segunda-feira (28), a Câmara Municipal de Adamantina prestou uma homenagem a três bombeiros que protagonizaram um emocionante salvamento no município. A Cabo PM Juliane, Soldado Nardi e o Soldado PM Nascimento receberam uma moção de reconhecimento pela atuação exemplar que resultou na salvação de um bebê de apenas 25 dias de vida.

O caso ocorreu em 13 de abril, quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi surpreendida com a chegada urgente de uma família ao quartel da cidade. O bebê havia se engasgado com leite e apresentava sinais de sufocamento. Com rapidez, técnica e precisão, os bombeiros realizaram os procedimentos de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reanimar o bebê a tempo.

Após o salvamento, a criança foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina, onde foi avaliada e liberada sem complicações. A ação da equipe foi amplamente elogiada pela comunidade e ganhou destaque pela eficiência e preparo dos profissionais.

Durante a homenagem na Câmara de Adamantina, os vereadores destacaram a importância do trabalho dos bombeiros e agradeceram pela dedicação à vida humana. A moção foi recebida com emoção e aplausos do público presente.

“É gratificante saber que o nosso trabalho faz a diferença. Momentos como esse nos marcam para sempre”, afirmou a Cabo Juliane.

Por Folha Regional Adamantina

