Adamantina recebe plantão da CDHU para atendimento e negociação de dívidas

No próximo sábado, dia 24 de maio, a cidade de Adamantina sediará um plantão especial da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), com foco no atendimento direto aos mutuários. A ação acontecerá das 9h às 13h na sede da Câmara Municipal e tem como objetivo facilitar a regularização de pendências e esclarecer dúvidas da população atendida pela companhia.

Durante o plantão, os mutuários terão acesso a uma série de serviços, incluindo a emissão de boletos, formalização de acordos e reacordos para quitação de dívidas, orientações sobre a transferência de financiamento e revisão de prestações. A iniciativa visa auxiliar especialmente aqueles que se encontram em situação de inadimplência, promovendo oportunidades de renegociação e regularização dos contratos habitacionais.

A CDHU recomenda que os interessados compareçam ao local munidos de documentos pessoais (como RG e CPF), além dos carnês ou comprovantes das prestações já pagas ou em atraso. O atendimento será feito por plantonistas capacitados, que também estarão disponíveis para esclarecer dúvidas gerais relacionadas aos contratos e às opções de financiamento oferecidas pela companhia.

A iniciativa faz parte dos esforços do Governo do Estado de São Paulo para ampliar o acesso ao atendimento e facilitar a vida dos mutuários, especialmente em municípios do interior. A presença da CDHU em Adamantina oferece uma chance importante para que os moradores da região possam resolver suas pendências de forma presencial, rápida e eficaz.

Para mais informações, os mutuários também podem acessar o site oficial da CDHU ou entrar em contato com a Prefeitura de Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

