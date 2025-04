VOLKSWAGEN ADAMANTINA começa a tomar forma com avanço das obras de construção

Quando o assunto é cuidado com a saúde, precisão e tecnologia fazem toda a diferença. E Adamantina e região contam com o que há de mais moderno e eficiente no setor de exames: o Examina Diagnósticos, o centro mais completo da cidade, localizado na alameda João Andrade (atrás da Santa Casa).

Com uma infraestrutura de ponta e equipamentos avançados, a clínica oferece uma ampla gama de serviços, incluindo tomografia, raios-X, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, endoscopia, colonoscopia e eletrocardiograma (ECG).

A qualidade do atendimento começa com o corpo clínico altamente capacitado. Cada exame é avaliado por profissionais experientes e comprometidos em garantir diagnósticos precisos e laudos confiáveis, essenciais para o acompanhamento e tratamento eficaz dos pacientes.

A facilidade no agendamento é um dos grandes diferenciais do Examina. Os pacientes podem marcar exames de forma rápida e prática pelo WhatsApp (18) 99733-0045, sem precisar enfrentar filas. Basta agendar e comparecer na clínica com data e horário marcados.

Outro ponto positivo é o portal online (www.examinadiagnosticos.com.br), onde é possível acessar e acompanhar os resultados de exames diretamente pelo celular, tablet ou computador. Uma solução moderna que traz mais comodidade para o dia a dia.

O Examina Diagnósticos não para de inovar. A clínica está em fase de expansão e em breve anunciará novidades exclusivas para aprimorar ainda mais o atendimento e os serviços oferecidos à população de Adamantina e região.

Para mais informações, o centro também atende pelo telefone (18) 3502-2202.