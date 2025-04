ARTIGO: Província, Legislativo e “cajazeiras”…

“Vamos botar de lado os entretanto e partir logo pros finalmente.” (Odorico Paraguaçu)

“Esta obra entrará para os anais e menstruais de Sucupira e do país.” (Odorico Paraguaçu)

By seb@r.

Então, como dizem aqui e ali, ainda mais nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ou seja, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA e assim por diante…

Se VOCÊ tinha certeza que não poderia ficar PIOR DO QUE ESTAVA, eis que o NOVO (sic) LEGISLATIVO PROVINCIANO, pelo dito que pode ser não dito, neste início dos TRABALHOS, continua PATINANDO em suas contradições sobre temas, propostas e outros…

Além disto e talvez aquilo, deve-se registrar que naquela NOVELA do autor DIAS GOMES, existiam as denominadas e famigeradas IRMÂS CAJAZEIRAS, isso mesmo, portanto, tudo indica que estaremos revivendo neste LEGISLATIVO o BEM AMADO na ótica PROVINCIANA…

Portanto, cada PROVÍNCIA com suas NEUROSES em busca dos DESENCONTROS mediados pelo SENSO COMUM com suas limitações patrocinadas pelas eternas MENTES MEDÍOCRES…

Também, tudo indica que está surgindo um outro COLLORZINHO PROVINCIANO, isso mesmo, aquele DITO CUJO que se dizia no outro tempo deste tempo, CAÇADOR DE MARAJÁS e deu no que deu…

Dizem, ainda, que para um BOM ENTENDEDOR, meia palavra basta, todavia, entendo que a IRONIA sobre tudo e todos/as me terras PROVINCIANAS, deve ser a MARCA mais do que REGISTRADA para muitas DIVAGAÇÕES sobre a atual GESTÃO e este tal de LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Depois daquela votação que NÃO APROVOU o coletivo das MULHERES, eis que aparece a proposta da realização de um EVENTO COM MÚSICAS CRISTÃS (gospel), portanto, se estava RUIM, com certeza, VAI PIORAR…

A pergunta que ficar NO AR, ou seja, as outras RELIGIÕES, isso é, o JUDAISMO, HINDUISMO, ISLAMISMO e BUDISMO, além das centenas de VARIAÇÕES e MATRIZES RELIGIOSAS, entre as quais, as AFRICANAS e ASIÁTICAS, bem como, as INDÍGENAS, serão CONTEMPLADAS neste PACOTE CRISTIANIZADO?

O complicado nestas questões em PAUTA, está enraizado nas limitações quanto a REFLEXÃO CRÍTICA sobre algumas áreas, entre as quais, encontra-se a RELIGIÃO com seus desencontros relacionados com seus DOGMAS, CRENÇAS, FÉ etc…

Nestas denominadas PROPOSTAS patrocinadas pelo LEGISLATIVO PROVINCIANO atual, se bem que o anterior estava um tanto quanto LIMITADO por causa disto e mais aquilo, desta forma, faz-se necessário que os/as LEGISLADORES/AS busquem uma ASSESSORIA mais de acordo aos seus objetivos e ponto quase final…

Como tudo acaba, como sempre, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em nome dos interesses do PODER pelo PODER em busca do PODER, espera-se que “ODORICO e suas CAZAJEIRAS” entrem pelo BURACO DA AGULHA neste CENÁRIO PROVINCIANO…

Pra reforçar, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

