Sebrae-SP e Prefeitura de Adamantina lançam programa Cidade Empreendedora nesta quinta-feira

O Sebrae-SP e a Prefeitura de Adamantina realizam nesta quinta-feira, 3 de abril, o lançamento oficial do Programa Cidade Empreendedora, às 19h, no Anfiteatro Fernando Paloni. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/p1r5Yz4ifp.

O Programa Cidade Empreendedora tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico local, fortalecer a gestão pública, estimular a criação e o crescimento de pequenos negócios, além de fomentar a inovação, a geração de empregos e a competitividade das empresas da região.

No evento de lançamento serão apresentadas todas as ações que serão realizadas em 2025, incluindo projetos, oficinas e capacitações sobre marketing digital, inteligência artificial, gestão financeira e liderança em vendas, além da participação em feiras de empreendedorismo referência no mercado.

Neste dia, também serão abertas as inscrições para os seminários “Empretec Rural” e “Empretec Urbano”, considerados o principal programa de formação de empreendedores do mundo, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Em Adamantina, serão oferecidas duas turmas: uma voltada para produtores e empreendedores rurais e outra para empresários do meio urbano. As capacitações serão 100% subsidiadas pela prefeitura e as vagas são limitadas.

O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, reforçou o objetivo da parceria e da realização do programa na cidade. “O Programa Cidade Empreendedora representa o maior e mais inovador estímulo ao empreendedorismo da história de Adamantina. Muito além de uma iniciativa de capacitação, ele promove uma transformação estrutural que fortalece negócios locais, impulsiona o desenvolvimento sustentável e prepara a cidade para um futuro mais competitivo e inovador. Pequenos e médios empreendedores, servidores públicos e toda a comunidade serão beneficiados por essa ação disruptiva, que posiciona Adamantina como referência em desenvolvimento econômico. Estamos criando um ecossistema de negócios dinâmico, inteligente e preparado para o futuro”.

O gerente regional do Sebrae-SP, José Carlos Cavalcante, também destacou a relevância da iniciativa para a cidade. “O Programa em parceria com a Prefeitura de Adamantina vai impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, colocando os empreendedores como protagonistas. Com uma abordagem estratégica, trabalhamos dez eixos de atuação que levam em conta as particularidades do município, oferecendo soluções personalizadas para empreendedores e para a gestão pública”.

Mais informações sobre o evento de lançamento e o programa Cidade Empreendedora estão disponíveis no Sebrae Aqui de Adamantina pelo telefone (18) 3521-1831.