20 de abril, 75 anos da chegada da ferrovia e o progresso que ela trouxe para Adamantina

Autoridades aguardando a chegada oficial do primeiro trem no dia 20 de abril de 1950

Foi gravado um vídeo com áudio junto à Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, que apresenta 71 imagens todas legendadas, relembrando os “75 anos da chegada da ferrovia e o progresso que ela trouxe para Adamantina”.

Estão destacados no vídeo toda a evolução de Adamantina em todos os setores: comercial, prestação de serviços, industrial, educação, saúde, segurança, urbanização, econômico, saneamento básico, energia elétrica, agricultura e demográfico.

A Secretaria de Cultura e Turismo realizará a edição de 300 exemplares de jornal com todo o conteúdo impresso.

O vídeo e o jornal serão lançados no dia 22 de abril às 10:00 horas no Gabinete do Prefeito, e estarão disponíveis a comunidade, escolas, Biblioteca Pública, Museu e Arquivo Histórico Municipal, etc.

João Carlos Rodrigues – Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II

.