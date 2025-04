FAI Adamantina Futsal Sub-20 perde de virada para Bauru pela Liga Paulista

Mesmo mostrando um bom desempenho em quadra, onde desperdiçou várias chances de gols e terminou a primeira etapa com o empate em 1 a 1, o time da FAI Adamantina Futsal Sub-20, foi superada pelo time de Futsal Bauru FIB/ Facimus, com a derrota de virada por 4 a 1.

Com os bauruenses saindo com vitória nos 10 minutos finais da partida, Os adamantinenses tiveram a chance de sair com o resultado positivo, em cobrança de falta de tiro livre ao seu favor, mas acabaram desperdiçando, quando o placar estava 1 a 1. Nos dez minutos finais da segunda etapa.

Um bom número de esportistas acompanhou a partida que foi realizada na noite de sábado (19), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina, em jogo válido pela 4ª rodada do 1º turno da Liga Paulista de Futsal.

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

