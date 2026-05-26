Na TV Folha Regional, Gabi Callil faz balanço de mandato e destaca ações na Saúde

A vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Maria Gabriela Callil Bearare, concedeu entrevista à TV Folha Regional e fez um balanço do mandato no Legislativo adamantinense. Durante a conversa, a parlamentar destacou ações voltadas principalmente para a área da saúde, melhorias no atendimento à população e a relação entre a Câmara e a administração municipal.

Segundo Gabi Callil, o período tem sido marcado por muito aprendizado, diálogo com a população e atuação intensa na busca de soluções para demandas apresentadas pelos moradores. A vereadora afirmou que procura manter um mandato participativo, ouvindo diferentes setores da cidade e encaminhando reivindicações ao Poder Executivo.

Entre os principais trabalhos desenvolvidos até agora, a parlamentar citou indicações, requerimentos e projetos voltados à infraestrutura urbana, segurança no trânsito, apoio ao empreendedorismo e, principalmente, à saúde pública — área em que possui atuação profissional e que considera uma das maiores prioridades do município.

Na entrevista, Gabi Callil destacou que uma das principais reclamações recebidas da população envolve a demora em atendimentos, exames e consultas especializadas. Segundo ela, existe a necessidade de ampliar a eficiência dos serviços e reduzir as filas existentes no sistema municipal de saúde.

A vereadora também explicou que tem buscado diálogo constante com a administração municipal para apresentar sugestões e cobrar melhorias no atendimento. De acordo com ela, algumas ações já vêm sendo discutidas junto ao Executivo, com foco na reorganização dos fluxos de atendimento e no fortalecimento da estrutura da saúde pública local.

Ao comentar sobre a relação entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, Gabi Callil afirmou que existe diálogo institucional e alinhamento em pautas consideradas prioritárias para o desenvolvimento de Adamantina, embora também ressalte a importância da independência do Legislativo na fiscalização e cobrança de soluções para os problemas apresentados pela população.

Durante a entrevista, a vice-presidente da Câmara reforçou ainda que pretende deixar como legado um mandato atuante, transparente e próximo da população, especialmente na defesa de melhorias nos serviços públicos e na qualidade de vida dos moradores de Adamantina.

A entrevista completa pode ser acompanhada na página oficial da Folha Regional no Facebook.

Por Folha Regional Adamantina

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