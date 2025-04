Quebrando Paradigmas na Life FM

⁠”MUDAR DE PARADIGMA, é tão difícil quanto deixar os vícios, ele faz parte de nossa vida, se tornou hábito. Mas vale a pena insistir, sem mudança somos prisioneiros de nós mesmo”

Ademar de Borba

Da redação.

Neste cenário que envolve diversas interfaces em nível de pós-globalização midiática, ainda, mediadas pelas denominadas Plataformas digitais, faz-se necessário estar em conexão em nível “glocal”, ou seja, do global para o local.

Portanto, debater ou se envolver com o outro lado da questão, independentemente da posição ideológica e outras, deve ser uma tomada ampla, geral e irrestrita frente aos “paradigmas” por meio das decisões em níveis individual ou coletivo.

O debate que ocorre pelas táticas discursivas na perspectiva da incompreensão, tal qual destacou “Schopenhauser” quanto vencer sem ter razão, haja vista que se torna necessário a “desconstrução” para avançar em todas as frentes que se fizerem necessárias.

Quebrando Paradigmas

Nesta terça-feira, 29, a partir das 20h, estará “no ar”, na Rádio Comunitária LIFE FM, 107,9 MHz, o programa semanal “Quebrando Paradigmas”, ainda, com o objetivo de fazer a diferença em Adamantina, porém, com uma perspectiva que está além do “local” com a utilização das plataformas digitais, a saber: Facebook e Youtube.

Com uma equipe afins aos objetivos da proposta “opinativa” em todas as áreas patrocinadas pelos debates que serão pautados sempre com antecedência, desta forma, todos os “paradigmas” serão “quebrados”, ainda, para outras alternativas de comum acordo ou pelas diferenças colocadas nos debates apresentados.

Equipe, temáticas e outros

Em questões de “Geopolítica internacional”, a responsabilidade estará com o jornalista diplomado e advogado, EDUARDO FONSECA NETO (Jornalismo pela ECA/USP e Direito pela PUC/SP), Mestre em Educação e destaca, a saber: “jundiaiense como seu avô, o Eduardo Fonseca, chefe de estação da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, origem da longínqua estação de Adamantina. Primário em Colégio Marista, ginásio e colégio na escola pública da capital. Advogado e Procurador do Estado ainda na ativa.”

Também, a Jornalista diplomada pela PUC/SP e Especialista em Arte, MÁRCIA MOLINA, atuou como docente na FAI-Centro Universitário de Adamantina, bem como, desenvolveu atividades na área de assessoria acadêmica e cultural em diversas Organizações.

No Programa, Márcia estará com os editorias que envolvem diversas áreas, tais como: Cinema, Cultura, Música, Arte e outras, afins às propostas destacadas.

Ainda, RUBENS GALDINO DA SILVA, Bacharel em Teologia pela UMESP- Universidade Metodista de São Paulo; Filosofia Clínica – Instituto Packter de Filosofia Clínica (Porto Alegre), com especialização em Martin Buber pela Universidade Hebraica de Jerusalém; Filosofia – Sociologia e História (Centro Universitário Salesiano de Lorena) e Mestrado e Doutorado em História (UNESP/Assis).

Na área profissional, Rubens desenvolve atividades como professor universitário, jornalista, editor e investidor do Setor Imobiliário.

Com relação a proposta do “Quebrando Paradigmas”, afirma: “A vida é um fluxo contínuo. Nascemos a partir desse fluxo vital. Pensamento que não se renova, faz envelhecer e morrer o Ser do corpo que nos habita. Quebrar paradigma significa, para mim, ressuscitar, a cada instante, o Ser que somos e seremos”

Nas pautas envolvendo o cenário local, porém, sempre na perspectiva mediada pela Cátedra Unesco/Umesp, os paradigmas devem ser quebrados em nível “glocal”, portanto, todas as interligações existentes estão mediadas pela denominada “reflexão crítica” na ótica de SÉRGIO BARBOSA (seb@r), diplomado em Jornalismo pelo IMS- Instituto Metodista de Ensino Superior (SBCampo-SP); Mestre em Ciências da Religião pelo PPG/CR-UMESP e pesquisador colaborador da Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional.

Seb@r é autor de aproximadamente 5.000 artigos na área do jornalismo, publicados e postados na mídia impressa e digital em nível “regiocal”, ou seja, do Regional para o Local.

Apoio e Proposta diferenciada

Portanto, todos/as estão em estado de alerta para muitas aproximações neste contexto plural, todavia, buscando sempre superar os desafios apresentados como “paradigmas”.

“Quebrando Paradigmas”, também, tem o apoio institucional da Cátedra UNESCO/UMESP, reforçando a importância do Programa e o compromisso com o público alvo.

Na Equipe da LIFE FM, os trabalhos técnicos serão da Fernanda Prado; divulgação por conta da LIFE FM e tendo como Jornalista responsável, João César Prado.