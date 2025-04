Motorista de ônibus morre após bater na traseira de carreta

Segundo a Artesp, outras nove pessoas que estavam no ônibus que saiu de Bauru (SP) com destino a São Paulo foram socorridas com ferimentos graves.

A Polícia Rodoviária informou à Artesp que a carreta seguia em baixa velocidade pela rodovia devido a um pneu furado. O motorista do ônibus não conseguiu desviar e acabou batendo na traseira do veículo.

Ainda conforme a Artesp, a carreta carregava 38 toneladas de papel celulose. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária prestaram apoio à ocorrência.