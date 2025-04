Prefeitura de Adamantina libera trânsito na ponte que dá acesso ao Tupanzinho

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu nesta semana uma série de intervenções estruturais na ponte que dá acesso ao bairro Tupanzinho. A ação foi necessária após a formação de uma erosão no local, provocada pelas fortes chuvas que atingiram o município no final do mês passado.

Segundo a Secretaria de Obras, as precipitações intensas comprometeram a estrutura da cabeceira da ponte, que acabou cedendo. Para garantir a segurança e a trafegabilidade da via, equipes técnicas foram mobilizadas para realizar serviços emergenciais de contenção e reconstrução.

Entre as etapas executadas, destaca-se a contenção lateral da ponte, medida essencial para estabilizar o terreno e evitar novos deslizamentos. Em seguida, foi feito o reaterro da área afetada, já que o solo original foi levado pelas águas.

Para garantir maior durabilidade à intervenção, foi aplicada uma camada de solo-cimento — mistura que confere mais resistência e impermeabilização ao solo. A última etapa das obras consistiu na repavimentação asfáltica do trecho danificado, devolvendo as condições adequadas de tráfego aos motoristas e pedestres que utilizam a via.

A administração municipal reforça seu compromisso com a manutenção da infraestrutura urbana e rural, especialmente em períodos de instabilidade climática, quando o surgimento de erosões e outros danos estruturais se torna mais comum.

