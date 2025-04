EE Helen Keller realiza Dia D de Recomposição – Saeb 2025

Mobilização teve como objetivo avaliar dados do Simulado Saeb, buscar novas estratégias e traçar metas para evolução das notas

Na manha desta quarta-feira, 16, a Escola Estadual Helen Keller, que integra o Programa de Ensino Integral (PEI), realizou o “Dia D de Recomposição – Saeb 2025”. A iniciativa visa incentivar a preparação de estudantes, dos 9° anos do Ensino Fundamental e 3ª séries do Ensino Médio, para as provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).



A mobilização busca engajar e fortalecer o compromisso da comunidade escolar quanto à aplicação das as avaliações e, assim, poder aperfeiçoar ainda mais os resultados de aprendizagem.

Mais do que simplesmente olhar para um número a ser atingido, o momento é oportuno para promover uma reflexão sobre os desafios e as conquistas obtidas, de modo a nortear a elaboração de novas estratégias pedagógicas.

Os próprios estudantes, norteados pelos professores de OE e professores regentes, elaboraram um plano de ação, com levantamento de estratégias de aprendizagem e metodologias visando mudanças atitudinais (de comportamento), bem como pactuaram metas de evolução.

Além da analise dos resultados obtidos no primeiro Simulado Saeb, os estudantes participaram de dinâmicas e oficinas, bem como de um café da manhã especialmente preparado para esta atividade.

“A partir dos planos de ação elaborados pelos próprios estudantes, a equipe gestora da unidade terá mais elementos para aprimorar a busca ativa escolar, melhor utilização do material pedagógico e, consequentemente, a recuperação e o fortalecimento das aprendizagens”, destacou a Coordenadora Pedagógica, Carla Melo. (Por: Assessoria)