Prefeitura de Adamantina inicia vacinação contra influenza a partir desta segunda-feira (7)

A FAI (Centro Universitário de Adamantina) divulgou o cronograma e as diretrizes para a escolha da nova Reitoria – cargos de reitor e vice-reitor – que assumirá a Instituição de julho de 2025 a junho de 2029. A atual gestão, por sua vez, dirigida pelos professores doutores Alexandre Teixeira de Souza e Wendel Cleber Soares, terá o mandato encerrado no dia 30 de junho deste ano.

Com base na Resolução CONSU nº 02/2025, aprovada pelo Conselho Universitário, as duplas de candidatos têm até às 17h do dia 16 de abril de 2025, para enviar o projeto de gestão administrativa e acadêmica, por meio do e-mail [email protected].

Podem concorrer aos cargos, de acordo com a normativa, somente professores doutores concursados com, no mínimo, cinco anos de docência na FAI.

“Todos os documentos enviados, incluindo os currículos Lattes dos candidatos, serão analisados pelo Conselho Universitário”, prevê a Resolução.

Após serem definidos aqueles pretendentes aptos a reitor e vice-reitor, será elaborada uma lista tríplice para a votação dos membros do o CONSU, cuja reunião está marcada para o dia 5 de maio, às 9h, no Campus I.

“A votação será individual e secreta, e cada conselheiro poderá votar em apenas uma chapa. Caso o número de chapas seja inferior a três, o Conselho realizará nova votação para completar a lista com nomes entre os docentes que preencham os requisitos. A lista tríplice será então encaminhada ao Prefeito Municipal no dia 07 de maio de 2025, juntamente com a ata da reunião e os projetos apresentados. Caberá ao chefe do Executivo escolher, entre os nomes da lista, o próximo Reitor da FAI. A nova gestão assumirá oficialmente em 01 de julho de 2025”, estabelece a Resolução.