Polícia Militar prende homem após denúncia de disparo de arma de fogo em Adamantina

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Adamantina na manhã desta terça-feira (8) após denúncia de disparo de arma de fogo. A PM foi acionada por volta das 7h pelo 190, onde denúncia anônima informava sobre o ocorrido.

Com base no relato do denunciante os policiais foram até o local apontado, sendo recebidos pelo morador. De acordo com a PM o homem abordado informou a princípio ter ouvido estampidos semelhantes a arma de fogo.

Após questionamentos – conforme a PM – o homem revelou que tinha um revólver e uma espingarda inoperante. Ele entregou as armas e munições aos policiais e depois foi conduzido à Polícia Civil. Segundo a PM foi elaborado o boletim de ocorrência de posse irregular de arma de fogo, e arbitrada fiança.