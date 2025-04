COMUSP disponibiliza caixa de sugestões em diferentes espaços públicos

Com o objetivo de ouvir sugestões da população que é usuária dos serviços públicos municipais, o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (COMUSP) disponibiliza em diferentes espaços públicos caixas de sugestões. Com o objetivo de ouvir sugestões da população que é usuária dos serviços públicos municipais, o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (COMUSP) disponibiliza em diferentes espaços públicos caixas de sugestões.

As caixas são itinerantes e, neste primeiro momento, foram colocadas: na rodoviária, no Centro Integrado de Saúde (CIS), na Farmácia Municipal, nas Unidades Básicas de Saúde do PAS II, do Jardim Adamantina, Jardim Brasil e Mário Covas.

Elas ainda foram disponibilizadas na Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS, Secretaria de Planejamento e Paço Municipal.