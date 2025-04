Adamantina recebe oficina que ensinará conceitos sobre fotografia de eventos na próxima semana

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, informou que tem recebido diversas reclamações de beneficiários do Programa Estadual ‘Vivaleite’ sobre a qualidade do leite distribuído. Segundo os relatos, o produto estaria chegando estragado, comprometendo seu consumo seguro e adequado.

O problema, segundo a Administração Municipal, não se restringe apenas a Adamantina, sendo registrado também em outras cidades da região. Essa situação tem gerado preocupação entre os beneficiários e suas famílias, que dependem do leite fortificado como complemento alimentar essencial para crianças e idosos.

Diante das reclamações, a Prefeitura de Adamantina tomou providências imediatas e acionou a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, órgão responsável pela gestão do programa, solicitando uma apuração detalhada e a adoção de medidas cabíveis para regularizar o fornecimento do leite. O objetivo é garantir que o produto seja entregue em perfeitas condições para consumo, restabelecendo a confiança dos beneficiários no programa.

O Programa ‘Vivaleite’ desempenha um papel fundamental na alimentação dos seus beneficiários, fornecendo leite fortificado com ferro e vitaminas A e D. Para as crianças, o leite contribui diretamente para o crescimento e desenvolvimento, oferecendo nutrientes essenciais e auxiliando na hidratação. Já para os idosos, o consumo do leite fortificado é importante para a saúde óssea e para a manutenção da massa muscular, ajudando na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

A Prefeitura reforça seu compromisso em assegurar a qualidade dos serviços prestados à população e continuará acompanhando a situação de perto, buscando soluções eficazes para garantir que os beneficiários do programa tenham acesso a um alimento seguro e nutritivo. Enquanto aguarda uma resposta oficial do Estado, a Administração Municipal orienta que qualquer novo problema relacionado à distribuição do leite seja comunicado à Secretaria de Assistência Social para que providências possam ser tomadas de forma rápida e eficaz.