Vereadores e secretária de Saúde irão se reunir para esclarecer dúvidas e discutir medidas

Com o objetivo de prevenir o câncer de colo de útero, todas as unidades de saúde de Adamantina estarão abertas das 17h às 20h na terça-feira (25) para realização do exame preventivo Papanicolau. Essa ação visa disponibilizar um horário alternativo para que mulheres entre 25 e 65 anos que tenham vida sexual ativa realizem o exame. No entanto, o exame está disponível em todas as UBS de Adamantina.

Mulheres que apresentarem alterações no exame são encaminhadas para atendimento especializado na rede pública, com suporte de ginecologistas e outros especialistas.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de colo de útero é o mais prevalente em mulheres, estando apenas atrás do câncer de mama e do colorretal. Quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura do câncer de colo do útero são muito altas.

A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é a repetição do exame Papanicolaou a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um ano.

Vacinação como prevenção

A principal causa do câncer do colo de útero são infecções persistentes por alguns tipos do Papiloma Vírus Humano (HPV). De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a vacinação de mulheres adolescentes contra o HPV pode prevenir cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero.

O imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de homens e mulheres imunossuprimidos com até 45 anos. A vacina protege contra os tipos mais perigosos do vírus que estão associados ao desenvolvimento de cânceres e alguns causadores de verrugas genitais.

Além disso, o uso de preservativos internos e externos, também disponibilizados gratuitamente pela rede pública, é recomendado para complementar a prevenção contra o HPV.