Semifinais da Copa FAI de Futsal de Adamantina acontece nesta segunda-feira

O Parque Iguaçu F.C./ Tavone Transportes/ Recanto dos Animais/ HB Autopeças/ Cesta Básica Moreira/ Marco Construtor é a primeira equipe semifinalista da 17ª edição da Copa FAI de Futsal de Adamantina e Região.

A classificação do time do presidente Rubira, foi no empate em 1 a 1, contra o bom time do Os Quaiados F.C./ Comercial Aguapeí/ Hot Top Lanches/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador. O gol foi marcado pelo pivô bom jogador Felipe Loli. Já Os Quaiados F.C., marcou o gol com o atleta Cesinha.

A décima primeira rodada (penúltima) da segunda fase realizada na noite de quarta-feira (19) apresentou mais dois jogos.

OS PRIMOS F.C. APLICA GOLEADA

Os Primos F.F. se reabilitou da derrota sofrida diante do Parque Iguaçu F.C. e derrotou o CW Motos Adamantina/ Zé Gordo Autopeças/ JW Conveniência pelo placar de 5 a 1. Os gols foram assinalados através dos jogadores: Luis Mantovani, Lucas Medeiros, Ryan e Kaique (1 cada).

R3 BAMBOM E PEDALADA FICAM NO EMPATE

Em uma partida disputadíssima as equipes do R3 Bamboo/ Frizan e Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos ficaram no empate em 3 a 3. Os gols foram marcados através dos jogadores. William Cocô (3 Pedalada) e Evinho (2) e Nader (R3 Bamboo).

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO E

-Hookan Valen – 6

-R3 Bamboo – 4

-Pedalada – 1

-PSG/Salmourão – 0

GRUPO – F

-Parque Iguaçu – 7

-Os Primos – 3

-Os Quaiados – 3

-CW Motos – 0

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue”, Marcos Nunes “Schaquil” e Ivan Oliveira.

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina

APOIO

Prefeitura de Adamantina e FAI