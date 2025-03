REVIVER ADAMANTINA

Adamantina 1939/1940

A década de 1940 foi a mais difícil para o desenvolvimento do Patrimônio Adamantina, pois em 1944 foi criado o município de Lucélia distante 8 quilômetros do Patrimônio, a visita da Diretoria da CICMA, CAIC e EFCP em 1945, incentivou o progresso do Patrimônio, no ano de 1947 ocorreu um novo surto cafeeiro no estado que culminou definitivamente para assegurar o progresso desta localidade.