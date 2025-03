Museu Histórico Municipal ganha espaço em homenagem ao Dr. Tairo Hosoume

Com o objetivo de otimizar a coleta seletiva e possibilitar que todo o material reciclável coletado em Adamantina seja destinado a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Adamantina (COOPERADAM), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, realizará uma mudança a partir da próxima semana.

Anteriormente, a coleta seletiva era feita por regiões e acontecia todos os dias da semana, porém a partir da próxima terça-feira, 18 de março, o recolhimento será feito apenas de terça-feira em toda a cidade.

“Queremos possibilitar que todo o material coletado seja triado pela COOPERADAM, pois é responsabilidade deles esse serviço e, quanto mais material reciclável eles tenham acesso, maior é o rendimento financeiro de quem trabalha na cooperativa”, explica a coordenadora de resíduos, Ana Flávia Duarte.

Ana Flávia pede que a população colabore com a coleta seletiva, fazendo a separação correta entre o lixo orgânico e reciclável. “Sabemos que no início, a mudança pode gerar desconforto, mas o nosso objetivo é melhorar cada vez mais e fazendo a nossa parte para cuidar do meio ambiente, além de gerar trabalho e renda aos cooperados da COOPERADAM”, afirma.

Para que a coleta bem como a destinação seja efetiva, é fundamental que a população faça a separação correta entre o lixo orgânico e o lixo reciclável.

O que é o lixo orgânico? Toda sobra de alimentos, cascas de legumes e frutas. E o lixo reciclável? Jornais, revistas, papelão, PET, embalagens de limpeza, latinhas, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, embalagens de leite e outros.

Além de separar, essas embalagens destinadas a reciclagem devem ser lavadas, pois essa ação simples evita a presença de insetos. Sua participação é fundamental nesta ação que estimula o emprego e a renda, além de promover importante ação ambiental na preservação do meio ambiente.

Além da coleta diária, caso haja uma grande quantidade de material reciclável a ser coletado, basta entrar em contato diretamente com a COOPERADAM, por meio do telefone (18) 99600-9141 para que eles agendem a retirada do material.