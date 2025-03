Professor Francisco Torturello receberá o Título de Cidadão Adamantinense em cerimônia especial

A coordenação do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina, com o apoio das pró-reitorias de Ensino e de Extensão, realizou uma visita técnica com os alunos do 1º termo do curso, no último dia 22, à Cafeicultura Eldorado e Treviolo Café, no Bairro do Pavão, município de Adamantina (SP). A atividade foi acompanhada pelo coordenador do curso Prof. Dr. José Carlos Cavichioli e pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva.

Participaram da atividade 70 pessoas, incluindo alunos e professores. Na propriedade, os alunos foram recepcionados pelo sócio-proprietário Edson Frasson Teixeira e pelo engenheiro agrônomo João Paulo Figueiredo. Edson fez uma explanação do trabalho das empresas que atuam no ramo do café expresso e sobre a importância da cultura. Na sequência, João Paulo falou da utilização do café robusta na preparação do blend do café expresso, da dificuldade de obtenção deste tipo de café na região da Alta Paulista e apresentou algumas amostras dos dois tipos de café, destacando as principais diferenças entre estas espécies.

Na indústria, foram observadas as diversas etapas do processamento, desde a recepção do café, passando pela limpeza, armazenamento, torra e empacotamento. João explicou aos alunos o processo de armazenamento dos grãos e apresentou os silos da empresa, assim como, os cuidados a serem observados para manter a qualidade. Foi explicado pelo técnico, a importância do café robusta no preparo do blend para adicionar corpo e intensidade, criando assim um café encorpado e com creme espesso, ideal para expressos.

Sobre a etapa da torra, foi destacado pelo técnico a importância de transformar o café em uma bebida de boa qualidade, ou seja, uma bebida encorpada, doce, de cor caramelo e que deva ser apreciada por qualquer bebedor de café. Para que isso ocorra, devem ser observados o tempo de torra e a temperatura.

No campo, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o café arábica e o café robusta, observar as diferenças entre as duas espécies e a condução da cultura. O engenheiro agrônomo falou sobre os diversos tratos culturais do café, como poda, adubação, controle de pragas e doenças, destacando a importância de se manter um padrão de qualidade do campo ao processamento, assim como a preocupação da empresa com a sustentabilidade do processo.

Os estudantes também tiveram a oportunidade de conhecer o projeto de produção de mudas do café robusta para uso próprio e distribuição a produtores interessados em iniciar o cultivo desta espécie. Atualmente a Cafeicultura Eldorado produz mudas adequadas para as condições climáticas da região da Alta Paulista e fornece para produtores de diversos municípios.

A coordenação do curso de Agronomia agradece à empresa pela oportunidade que foi dada aos alunos ingressantes para conhecerem a cadeia produtiva do café robusta, desde o seu cultivo no campo, passando pela limpeza e a torra até o empacotamento. Desta forma, procura-se aliar os conceitos teóricos com a aplicação prática para a formação do futuro profissional da Agronomia.