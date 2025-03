Prefeitura de Adamantina realiza Campanha de Vacinação Antirrábica neste sábado (22)

Por ser ponto do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), Adamantina recebe neste sábado (22), a oficina “Da Ideia ao Roteiro” a partir das 8h no Anfiteatro Fernando Paloni. A participação é gratuita e podem participar pessoas que tenham a partir de 14 anos.

Os interessados devem efetuar sua inscrição diretamente na Biblioteca Municipal Jurema Citeli apresentando documento com foto ou pelo telefone (18) 3522-4299.

O curso visa introduzir a história do roteiro no cinema e trocar conceitos e práticas sobre como fazê-los para que os participantes possam ter acesso às possibilidades e formas complexas de contar histórias com imagens.

A oficina será ministrada por Luis Carlos Pavan que é músico, produtor, programador e pesquisador, vivenciou o cineclubismo paulistano trabalhando nos Cineclubes Bexiga e Oscarito como divulgador e programador.

Desde 1997 aprofunda trabalho de pesquisa e composição de trilhas sonoras, organizando mostras de cinema mudo com acompanhamento musical ao vivo. Desenvolve oficinas e cursos sobre a história e a produção de cinema, já fez cursos e oficinas na rede SESC, na Cinemateca e no Caixa Cultural.