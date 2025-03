PAI Nosso Lar recebe programação do Judiciário de Adamantina na Semana da Justiça pela Paz em Casa

A instituição PAI Nosso Lar, de Adamantina, onde estão o hospital psiquiátrico com atendimento regional via SUS e o centro dia para idosos, recebeu na manhã desta segunda-feira (10) a programação da 1ª edição 2025 da Semana da Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A agenda local é realizada pelo Poder Judiciário de Adamantina.

A abertura contou com a presença da juíza de direito da 3ª vara da comarca de Adamantina, Ruth Duarte Menegatti, prefeito José Tiveron, vereadores da Câmara Municipal, diretoria e colaboradores da instituição anfitriã, representantes do Centro Universitário de Adamantina, do poder executivo, da Polícia Militar Ambiental e convidados.

Conforme a programação local divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), ao longo da semana serão realizadas atividades voltadas à saúde mental, capacitação de funcionários, lançamento de livro em escolas e ações do projeto “Soul Feminina”, que trabalha no fortalecimento da identidade de mulheres. O “Soul Feminina” tem idealização e articulação da juíza Ruth Menegatti e da psicoeducadora Denise Alves Freire, que também participou da cerimônia.

Após a abertura e coffee break foi iniciada a segunda parte da programação, com a oficina integrativa “Alimento e autocuidado: conexão entre comida, corpo e mente” para os profissionais da instituição PAI Nosso Lar, conduzida por dois convidados: Fulvio lermano e Eveline Bergamine Rodrigues, de Batatais (SP).

Fulvio é cientista político, professor de geografia com especialização em segurança alimentar e nutricional, fundador e professor do Composta Trailer, um projeto de compostagem de base comunitária, hortas pedagógicas agroecológicas e alimentação adequada e saudável. Eveline é pedagoga historiadora da arte e professora de yoga. Os dois são fundadores da Slow Chácara – espaço de yoga ecopedagogia.

Programação na região

Iniciada em março de 2015, a Semana da Justiça pela Paz em Casa ocorre três vezes ao ano: em março – marcando o Dia Internacional da Mulher (8/3) -, em agosto – por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha (7/8) -, e em novembro – mês do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher (25/11), estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). A programação aberta nesta segunda-feira é a 29ª edição da campanha.

Durante o período, comarcas do Estado realizam mutirões de julgamentos e audiências para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero e desenvolvem atividades que fomentam a cultura da não violência, como palestras, rodas de conversa, iniciativas em escolas e capacitações.

Na região, além de Adamantina, a iniciativa também ocorre em outras cidades. Conforme o TJSP, haverá grupo reflexivo com homens condenados por feminicídio que cumprem pena na Penitenciária Masculina de Tupi Paulista. Participam a juíza Ruth Duarte Menegatti; o juiz da 2ª Vara de Pacaembu, Rodrigo Antonio Menegatti; a juíza da Vara de Flórida Paulista, Camila Alves de André; e demais integrantes do sistema da Justiça e órgãos públicos.

Dados da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (Comesp) indicam que, na última edição, realizada entre os dias 25 e 29 de novembro, foram proferidas sentenças ou decisões em 7.815 processos, além de 5.395 despachos e 1.546 medidas protetivas concedidas. Os números também incluem 869 audiências de instrução e 32 audiências preliminares, de acolhimento e justificação.