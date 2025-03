Prefeitura de Adamantina alerta sobre baixa adesão na castração de animais

O vereador Professor Hélio José dos Santos acompanhado pelo Professor Emerson Benitez, assessor parlamentar da deputada estadual Letícia Aguiar, estiveram no final do mês de fevereiro, visitando a Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Adamantina, onde foram recebidos pelo Diretor, o Professor José Eduardo.

Na oportunidade foi entregue ao gestor da instituição o Requerimento nº 36/2025, de autoria do vereador Professor Hélio Santos e assinado também pelos vereadores Rogério “Macarrão”, Marta de Almeida e Daniel Fabri, solicitando à deputada estadual Letícia Aguiar a sua intercessão junto ao Governo do Estado para liberação de recursos destinados à climatização dos ambientes pedagógicos da FATEC de Adamantina.

Foi ressaltado no Requerimento que desde sua inauguração em 2018, a FATEC tem sido uma conquista fundamental para Adamantina e região, atendendo atualmente 510 alunos nos cursos de: Ciência de Dados (Tecnológico); Gestão Comercial (Tecnológico); e, Logística, Agronegócio e Desenvolvimento de Sistemas (Articulação Média Superior – MAS).

“Acreditamos que a climatização melhorará as condições de ensino e aprendizado, especialmente para docentes e os alunos do período diurno”, afirmou o vereador Professor Hélio Santos.

Vale destacar que a instalação da FATEC se encontra no Jardim Brasil, no antigo Polo de Capacitação/Rede do Saber da Diretoria de Ensino de Adamantina, que ocorreu graças a uma sugestão do vereador Professor Hélio Santos apresentada em 2017.