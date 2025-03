Operação em Adamantina fiscaliza 621 motoristas com teste do bafômetro

Na noite de sexta-feira (28), um total de 621 condutores passaram por fiscalização em Adamantina durante a Operação Direção Segura Integrada (ODSI). A ação foi conduzida pelo Detran-SP em parceria com as polícias Civil e Militar, com o objetivo de identificar e penalizar motoristas que dirigem sob efeito de álcool.

Os bloqueios foram montados em dois locais da cidade: na avenida Marechal Castelo Branco, uma das principais vias de acesso, e na alameda Padre Nóbrega, no Parque dos Pioneiros. No total, foram fiscalizados 621 motoristas.

De acordo com a Polícia Militar, que divulgou o balanço da operação na tarde de sábado (29), foram registradas 25 infrações devido à recusa de motoristas em realizar o teste do bafômetro. Além disso, dois veículos foram apreendidos. (Por: Redação)