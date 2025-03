Motociclista morre e passageiro de caminhonete é preso por atraso de pensão após acidente

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo caminhões, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o acidente aconteceu por volta de 9h20, no km 111. Um caminhão que seguia sentido interior, ao mudar de faixa, por causas desconhecidas, se chocou lateralmente com outro caminhão.

Com a colisão, um dos veículos bateu na defensa metálica do canteiro central da rodovia.

Segundo a PMR, com a batida, o passageiro de um dos caminhões foi lançado para fora do veículo e morreu no local. As outras três vítimas tiveram ferimentos de menor gravidade, conforme explicou a CCR Autoban, administradora da via.

PMR ainda está no local atendendo a ocorrência e a CCR Autoban informou que há congestionamento de ao menos 7 km. Houve interdição de duas faixas de rolamento e acostamento.