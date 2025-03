Copa FAI de Futsal de Adamantina tem rodada com 18 gols marcados em três jogos

Mesmo não marcando gols como sabe fazer por não estar fisicamente 100% com seu futebol ideal, devido problemas de contusão, o experiente jogador osvaldocruzense Claudemir Mir, foi fundamental fazendo a diferença em quadra com as assistências aos seus companheiros na vitória de goleada da CW Motos Adamantina/ Zé Gordo Autopeças pelo placar 8 a 1 diante do time do Veneza Futsal.

Destaque da goleada para Willian que marcou 4 gols, João Luiz, Elton, Wenicker e Vitor Augusto (1 cada).

O resultado positivo deixou o CW Motos/ Zé Gordo Autopeças com seus três primeiros pontos na competição.

A rodada da 17ª Copa FAI de Futsal de Adamantina realizada na noite de sexta-feira (28), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo teve ainda mais dois jogos.

OS QUAIADOS F.C VENCE

Os Quaiados F.C./ Comercial Aguapeí/ Hot Top Lanches/ Marcos Construtor com muita dificuldade venceu por 2 a 1, o Universitário F.C.

BAMBOO/ FRIZAN

O time do Bambom /Frizan mesmo classificado antecipadamente garantiu sua terceira vitória e a liderança na competição ao derrotar o bom time do Parque Iguaçu F.C./ Tavone Transportes/ Recanto dos Animais/ HB Autopeças, por 4 a 2. Com os gols marcados através dos jogadores Evinho (2), Costelinha contra e Júnior Miranda.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue”, Marcos Nunes “Schaquil” e Claudemir Brambila “Galeão”.

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina