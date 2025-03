FAI celebra o Mês da Mulher com reconhecimento e valorização

Na tarde de ontem (6), Adamantina recebeu a visita do deputado estadual Mauro Bragato. Na oportunidade, participaram do encontro do prefeito José Carlos Martins Tiveron, a vice-prefeita Lucia Haga, secretários municipais e vereadores.

O deputado estadual anunciou a destinação de equipamento para área de informática para a Escola Estadual E.E. Prof. Durvalino Grion. Por sua vez, o prefeito José Carlos Tiveron agradeceu a destinação de 485 mil reais de emenda para custeio na área da saúde.

A emenda parlamentar de custeio pode ser utilizada nas despesas realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos, por exemplo: despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, internet, entre outros.

Durante a visita, ainda foi solicitado ao deputado estadual apoio na conquista de recursos para que seja feita a ExpoVerde 2025.

“Pedimos que o Bragato nos indique um caminho junto ao Governo do Estado para que consigamos esses recursos, pois nosso objetivo é minimizar o emprego de recursos próprios para a realização da festa, podendo assim não só levar entretenimento como também garantir o atendimento da população por meio dos serviços públicos municipais”, afirma o prefeito.

Mauro Bragato disse que iria agendar reuniões na secretaria de Meio Ambiente e, ainda, no Turismo. “Me coloco à disposição para continuar ajudando o município”, finalizou o deputado.