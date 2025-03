ARTIGO: Alguns desencontros nesta Província do faz de conta…

“Quer ser uma pessoa forte, tenha uma mente forte,pois pessoas com mentes forte não se abalam com percas e decepções, pois isso serve de combustível para ela ser cada vez mais determinada em seus objetivos.

A maior força de um ser humano não está em seus braços ,mais em sua mente.” (Roberto sant’anna D. Ferreira)

“Há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem.” (Lênin)

By seb@r.

Nestes últimos anos, talvez, décadas, tendo em vista que estou residindo faz mais de 26 anos em terras provincianas, ainda, considerando que fiquei na minha Província natal, OURINHOS, até os 23 anos…

Portanto, entendo que se torna necessário colocar algumas interrogações deste e do outro lado, afinal de contas, como escrevi, estou quase completando três décadas nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Assim, espero que tais considerações sejam mais do que necessárias para o cenário atual, haja vista que o tal do NOVO está neste BALAIO GERAL, ou seja, os VÍCIOS DO PASSADO estão em todos os cantos do PODER PÚBLICO e assim por diante…

Por isso e mais aquilo, após os famigerados 100 DIAS de governo provinciano, nada mais interessante e JUSTO (sic), promover uma AUDITORIA em todas as áreas, afinal de contas foram OITO LONGOS ANOS de GESTÃO PINOQUIANA…

Desta forma, se possível, passar aquele denominado PENTE FINO com a chancela do NOVO, isso é, cada GESTÃO com sua marca registrada e ponto quase final…

Os famosos RUIDOS PROVINCIANOS estão nos quatro cantos, portanto, como diz o dito popular, ONDE TEM FUMAÇA, TEM FOGO…

O que não pode ocorrer é COLOCAR A POEIRA POR DEBAIXO DO TAPETE, todavia, como escrevi acima, cada GESTOR com suas TÉCNICAS frente ao outro lado de um mesmo lado…

Neste CENÁRIO PROVINCIANO, ainda, deve-se considerar que o tal LEGISLATIVO pode fazer a diferença de um jeito ou de outro, se bem que sempre existe aquela prática do passado que continua mais atual que nunca, ou seja, as tais TROCAS NADA SIMBÓLICAS patrocinadas e mediadas pelo PODER em busca do PODER com o PODER…

Mas, foram um pouco mais de DOIS MESES de GESTÃO PROVINCIANA, portanto, faz-se necessário dar mais um TEMPO para completar os denominados 100 DIAS…

Se bem que para quem conhece HISTÓRIA MUNDIAL, existe aquela proposta dos 10 DIAS QUE ABALARAM O MUNDO, sendo assim, cada qual com suas escolhas neste NOVO TEMPO NOVO QUE SE CHAMA HOJE…

Pra reforçar e não esquecerem jamais, PERDERAM MANÉS!

Também, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mal: [email protected]