Copa Alta Paulista de Veteranos teve sua abertura em Adamantina

Com um desempenho bem melhor em quadra do que aconteceu com a equipe da 1° fase, a equipe do Parque Iguaçu F.C/ Tavone Transportes/ Recanto dos Animais/ HB Autopeças/ Marcos Construtor mostrou sua força e saiu com o resultado importante no início da 2ªfase da 17ª edição da Copa FAI de Futsal de Adamantina.

Os comandados do presidente Rubira venceu o bom time do CW Motos/ Zé Gordo Autopeças/ JW Conveniência por 4 a 3. Com destaque para o pivô biriguiense Felipe Loli, que marcou os 4 gols com muito oportunismo.

HOOKAH VALEM E R3 BAMBOO VENCE

A rodada de abertura da 2ª fase realizada na sexta-feira (14), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, teve ainda as vitórias da S.E. Hookan Valen e R3 Bomboo F.C.

A S.E. Hookah Valem/ Supermercado Godoy Rede/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ NM Instalações Elétricas/ Autopeças SS, com dois gols marcados pelo luceliense Ryan Carvalho, nos minutos finais venceu de virada o Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos.

Já o time do R3 Bamboo F.C./Frizan também conquistou uma vitória importante, com os gols de Evinho e Nader venceu por 2 a 1, o PSG/ Salmourão.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue”, Marcos Nunes “Schaquil” e Claudemir Brambila “Galeão”