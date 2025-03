Carro capota após bater em outro parado em Araçatuba

“Não é possível viver feliz sem ser sábio, honesto e justo, nem ser sábio, honesto e justo sem ser feliz. Quem esteja privado de uma dessas coisas, como, por exemplo, da sabedoria, não pode viver feliz, ainda que seja honesto e justo”.

(Epicuro- Máximas Fundamentais V)

Não se pode deixar de lado nestes tempos obscuros da economia como um todo, a preocupação de sempre, ou seja, quando aborda-se um tema mais do que polêmico nos dias de hoje- a discussão sobre temáticas relacionadas com a administração pública nas esferas dos poderes municipal, estadual e federal…

A preocupação existe em todas as áreas denominadas “públicas”, tendo em vista que tal palavra significa “tornar pública alguma coisa”, ao mesmo tempo, é preciso saber levar adiante as discussões sobre o tema proposto, assim sendo, faz-se necessário estar em sintonia com as mudanças que estão ocorrendo em termos de propostas concretas para a área em debate…

A Região da “Nova” Alta Paulista ocupa um lugar de destaque no cenário estadual atualmente, desta forma, urge estar sintonizado com o novo tempo por meio da pós-globalização organizacional em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Neste contexto GLOCAL, portanto, a Região denominada de “Nova” Alta Paulista pode dar a contribuição da melhor forma possível, ainda, oferecendo para as regiões administrativas, bem como, municípios do estado de São Paulo, novas propostas de administração municipal, tendo em vista, as necessidades do contexto público, também, em nível federal..

O desenvolvimento regional é um tema que merece respeito e consideração por parte daqueles que acreditam no potencial da região, assim, as propostas devem assimilar da melhor forma possível, características local e regional, fortalecendo o pensamento coletivo da comunidade por meio de ações concretas, qualificadas e seletivas…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

