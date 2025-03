Cantora Jacque Falcheti se apresenta na Biblioteca de Adamantina na sexta-feira

Artista nômade vai percorrer 20 cidades do interior paulista a bordo de um motorhome, convidando cantoras e compositoras locais para participações especiais nos shows

Viajando em um motorhome com sua equipe, a cantora e compositora Jacque Falcheti está percorrendo 20 cidades do interior paulista com o projeto “Cantautoras de SP”. Nas duas primeiras rotas da turnê a artista já se apresentou em treze cidades. A terceira e última rota do projeto acontece de 11 a 20 de março e vai passar pelas cidades de São José do Rio Preto, Votuporanga, Ilha Solteira, Adamantina, Presidente Prudente, Botucatu e Bauru.

Com objetivo de realizar um show inclusivo, todas as apresentações contam com intérprete de libras e apoio a pessoas com deficiência.

Em Adamantina, Jacque Falcheti se apresenta na Biblioteca Municipal, dia 14 de março, às 20h. No repertório, o público pode esperar pelas músicas do álbum CRUA, que é o sexto álbum da artista e traz um formato minimalista de voz e violão, composições inéditas que Jacque fez durante suas viagens pelo mundo, que abordam temas como a solidão, o tempo, baleias, gaivotas e o amor, além da participação da cantautora local, Rafe Shiver.

A turnê “Cantautoras de SP” de Jacque Falcheti é realizada com recursos do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo e visa além dos shows com as convidadas, fazer um mapeamento das mulheres que compõem e cantam suas próprias músicas. Todo material ficará disponível no site da artista.

O que é ‘cantautora’?

O termo ‘cantautora’ se popularizou na Europa, na década de 60, principalmente na Itália e na Espanha. É utilizado para se referir a artistas musicais que compõem e cantam suas próprias músicas.

Sobre a artista

Cantora, compositora e escritora, realizou turnês por 16 países incluindo Europa, África e América Latina. Foi premiada em editais culturais do Brasil e também no exterior. É formada em Música pela Universidade Federal de São Carlos e no curso de MPB/Jazz – Canto Popular do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí (SP). Depois de 05 álbuns lançados e premiados, uma expressividade nas plataformas digitais com mais de 500 mil plays, em 2022 Jacque Falcheti lança seu projeto solo e autoral, num formato minimalista de voz e violão. O álbum ‘Crua’ foi premiado pelo Programa de Ação do Estado de São Paulo (ProAc) e teve shows de lançamento em 06 estados do Brasil e nas principais capitais no mundo como Lisboa em Portugal, Berlim na Alemanha, Tallinn na Estônia, Bruxelas na Bélgica, Londres na Inglaterra, Madrid na Espanha, entre outras. Em 2024 comemorou 02 anos do álbum CRUA com lançamento de livro e uma turnê por 40 cidades do Brasil e 08 países.

Serviço do show em Adamantina

Data: 14 de março

Hora: 20h

Local: Biblioteca Municipal Jurema Citeli – Av. Ademar de Barros, 196 – Centro

Entrada gratuita e aberta ao público em geral