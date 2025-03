Blitz da “Operação Direção Segura” é realizada em Adamantina

Na noite desta sexta-feira (28), foi realizada em Adamantina mais uma edição da “Operação Direção Segura”. A blitz ocorreu em frente à concessionária Fiat Alpavel e contou com a participação de equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar, Polícia Civil e da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

Durante a ação, dezenas de motoristas em veículos como carros e motos foram abordados e convidados a passar por uma triagem inicial para detectar a presença de álcool no organismo. Quando necessário, foi realizado o teste do bafômetro para comprovação mais detalhada.

A “Operação Direção Segura” é parte de uma campanha contínua que busca reforçar a fiscalização e a conscientização de motoristas sobre a importância de não dirigir sob efeito de álcool. O objetivo principal é garantir a segurança de condutores, passageiros e pedestres, além de prevenir acidentes nas vias urbanas e rodovias da região.

Segundo as autoridades, ações desse tipo são realizadas com frequência em Adamantina e em outros municípios paulistas. Além da fiscalização, a blitz orienta os motoristas quanto às leis de trânsito e reforça a necessidade de práticas responsáveis ao volante.

Até o momento, os números oficiais sobre autuações ou motoristas reprovados no teste do bafômetro ainda não foram divulgados.

A Operação Direção Segura faz parte de um esforço conjunto entre órgãos de segurança pública e trânsito para reduzir a imprudência nas estradas e preservar vidas. Motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool estão sujeitos a multas, suspensão da carteira de habilitação e, em casos mais graves, medidas criminais.